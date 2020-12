Scandalo doping, Russia fuori da prossime due Olimpiadi (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Russia è fuori dalle prossime due edizioni delle Olimpiadi. Il Tas ha dimezzato la squalifica di 4 anni che era stata decisa dalla Wada in seguito allo Scandalo doping. Tuttavia i due anni di stop, decisi oggi dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, confermano l’esclusione della Russia dai Giochi olimpici estivi di Tokyo (spostati dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza Covid) e da quelli invernali di Pechino 2022, oltre che dalle più importanti competizioni mondiali in programma nel periodo della sospensione. Gli atleti russi potranno tuttavia partecipare ai Giochi sotto la bandiera neutrale del Cio, come già avvenuto nell’ultima edizione delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang 2018. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladalledue edizioni delle Olimpiadi. Il Tas ha dimezzato la squalifica di 4 anni che era stata decisa dalla Wada in seguito allo. Tuttavia i due anni di stop, decisi oggi dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, confermano l’esclusione delladai Giochi olimpici estivi di Tokyo (spostati dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza Covid) e da quelli invernali di Pechino 2022, oltre che dalle più importanti competizioni mondiali in programma nel periodo della sospensione. Gli atleti russi potranno tuttavia partecipare ai Giochi sotto la bandiera neutrale del Cio, come già avvenuto nell’ultima edizione delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang 2018. Funweek.

