Saturnalia | le festività “natalizie” degli Antichi Romani

Le festività natalizie e alcune sue tradizioni come i pranzi, i giorni di vacanza dal lavoro e soprattutto lo scambio dei regali, hanno un antenato che risale addirittura ai tempi degli Antichi Romani. Queste celebrazioni si chiamavano Saturnalia e, durante l'impero di Domiziano, furono fissate dal 17 al 23 dicembre per rendere onore a Saturno

