Sassuolo, De Zerbi: “Contro la Fiorentina ci è mancata la scaltrezza nell’episodio del pareggio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non basta il gol di Traore a espugnare l'Artemio Franchi di Firenze. Il Sassuolo si ferma e fa 1-1, vedendo allontanarsi le posizioni di vertice. Il tecnico Roberto De Zerbi ha analizzato il pareggio del Franchi ai microfoni di Sky: "Questa squadra riesce a fare cose che ci mancavano come difendere palla su palla e aiutare i compagni in difficoltà, ma dobbiamo difendere meglio e poi essere più scaltri come oggi quando abbiamo subito l'1-1 non siamo stati perfetti. Se miglioriamo questo aspetto magari possiamo ambire a qualcosa di più importante".caption id="attachment 1066585" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionLE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi analizza il pareggio esterno sul terreno della Fiorentina: " ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non basta il gol di Traore a espugnare l'Artemio Franchi di Firenze. Ilsi ferma e fa 1-1, vedendo allontanarsi le posizioni di vertice. Il tecnico Roberto Deha analizzato ildel Franchi ai microfoni di Sky: "Questa squadra riesce a fare cose che ci mancavano come difendere palla su palla e aiutare i compagni in difficoltà, ma dobbiamo difendere meglio e poi essere più scaltri come oggi quando abbiamo subito l'1-1 non siamo stati perfetti. Se miglioriamo questo aspetto magari possiamo ambire a qualcosa di più importante".caption id="attachment 1066585" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionLE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Deanalizza ilesterno sul terreno della: " ITA Sport Press.

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, De Zerbi: 'Dobbiamo diventare più scaltri. Se ci riusciamo, possiamo mirare in alto' - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Contro la Fiorentina ci è mancata la scaltrezza nell'episodio del pareggio' -… - CanaleSassuolo : De Zerbi post Fiorentina-Sassuolo 1-1: “Importanti i rientri, il rigore nato da un’ingenuità” - oldclockend : @pegnarol per partire dal basso bisogna lavorare costantemente in preparazione. Con Beppe non hanno di sicuro lavor… - GbPoli : @narrabondo Sassuolo più 'squadra', sicuramente. De Zerbi sta facendo un lavoro più che buono. -