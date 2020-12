Sarà un Natale blindato, mini-lockdown per otto giorni festivi: l’ipotesi del pranzo con due congiunti anche in zona rossa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non è un rosso natalizio quello che potrebbe attendere l’Italia nelle prossime giornate di festa ma un più temuto rosso da territorio in lockdown. Le lunghe ore di confronto tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione riuniti fino a alla tarda sera di ieri, oggi 17 dicembre fanno svegliare l’Italia con ancora un nulla di definitivo sull’ulteriore stretta anti-Covid, ma con l’ipotesi salda di un Natale chiusi in casa, almeno per 8 giorni. Quello che Conte ha dichiarato per mesi di voler scongiurare potrebbe dunque oggi, dopo il nuovo incontro previsto con i capidelegazione al completo, Bellanova compresa, diventare realtà e stravolgere nuovamente gli scenari che si erano promessi. Il braccio di ferro avvenuto tra il premier, sempre intenzionato alla linea morbida, e i capidelegazione più rigoristi con i ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non è un rosso natalizio quello che potrebbe attendere l’Italia nelle prossime giornate di festa ma un più temuto rosso da territorio in. Le lunghe ore di confronto tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione riuniti fino a alla tarda sera di ieri, oggi 17 dicembre fanno svegliare l’Italia con ancora un nulla di definitivo sull’ulteriore stretta anti-Covid, ma consalda di unchiusi in casa, almeno per 8. Quello che Conte ha dichiarato per mesi di voler scongiurare potrebbe dunque oggi, dopo il nuovo incontro previsto con i capidelegazione al completo, Bellanova compresa, diventare realtà e stravolgere nuovamente gli scenari che si erano promessi. Il braccio di ferro avvenuto tra il premier, sempre intenzionato alla linea morbida, e i capidelegazione più rigoristi con i ...

LauraPausini : Manca poco al Natale e purtroppo per molti di noi sarà lontano dalle nostre famiglie. Così ho decorato casa già da… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco ha ricordato, al termine dell'udienza, che questo sarà un Natale di restrizioni e ha invitato a farn… - renatobrunetta : 'Stiamo assistendo al teatrino della politica. Agli italiani interessa sapere cosa potranno fare a Natale e Capodan… - areanapoliit : Natale in lockdown, l'Italia sarà zona rossa. Bar e negozi sbarrati: ecco le possibili date - infoitinterno : Sarà un Natale blindato, mini-lockdown per otto giorni festivi: l’ipotesi del pranzo con due congiunti anche in zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Natale Caserta, Celebration Italia riapre con lo spettacolo di Natale Christmas Special 2020 l'eco di caserta