"Sapete cos'hanno appena votato?". Patrimoniale, grillini smascherati da Fitto e FdI: ci vogliono rovinare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Predicare bene, razzolare (e tassare) male. Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo ECR all'Europarlamento, e Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo, picchiano duro sul Movimento 5 Stelle. "Sono passate soltanto poche ore da quando ci bacchettava per aver più volte sostenuto che alcune delle nuove risorse proprie - come la plastic tax che partirà dal 1 gennaio 2021 - si sarebbero trasformate in nuove tasse per gli italiani - sottolineano in una nota congiunta i due esponenti del centrodestra -. Ci dicevano che non era vero e che il loro intento è solo quello di far pagare le multinazionali, proclama già piuttosto ridicolo dopo le ultime vicende della Casaleggio associati. Ma la cosa ancora più tragicomica è che mentre ci accusavano di mentire agli italiani sulle nuove tasse europee (accusa fuori luogo per FdI che da sempre sostiene la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Predicare bene, razzolare (e tassare) male. Raffaele, co-presidente del gruppo ECR all'Europarlamento, e Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo, picchiano duro sul Movimento 5 Stelle. "Sono passate soltanto poche ore da quando ci bacchettava per aver più volte sostenuto che alcune delle nuove risorse proprie - come la plastic tax che partirà dal 1 gennaio 2021 - si sarebbero trasformate in nuove tasse per gli italiani - sottolineano in una nota congiunta i due esponenti del centrodestra -. Ci dicevano che non era vero e che il loro intento è solo quello di far pagare le multinazionali, proclama già piuttosto ridicolo dopo le ultime vicende della Casaleggio associati. Ma la cosa ancora più tragicomica è che mentre ci accusavano di mentire agli italiani sulle nuove tasse europee (accusa fuori luogo per FdI che da sempre sostiene la ...

fumodasolo : si comunque tante polemiche sugli ingegneri perché voi non sapete la storia della mia amica di giurisprudenza che h… - ful_magazine : Sapete cos'è il #TreeSitting ?? Sicuramente un'#idea geniale per rendere la tradizione dell'#albero di #Natale… - Nmrpm_0 : È stupendo che avete iniziato una guerra sui nudes su Twitter senza sapere cos’è un nudes . Voi lo sapete vero che… - HSGVCCl : sapete cos'è vero? - LorenzoMagri4 : E non sapete nemmeno cos’è vivere una partita, immaginiamoci un big match ahahahahah che giornalisti mediocri -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete cos Conte e la polemica con Capello: 'La mia era una battuta, sapete cos'è il piano B per un allenatore?' AreaNapoli.it Bollettino 17 dicembre: il Veneto chiude, l’Italia non si sa ancora

non comunica cosa succederà, forse si attende il momento prestabilito, forse non hanno ancora deciso. I ministri parlano, lasciano dichiarazioni ma alla fine quello che succederà non si sa ancora e ...

MSC Grandiosa, in viaggio sulla crociera anti-Covid

Siamo stati sull'ammiraglia MSC, partita da Genova domenica 13 dicembre per la sua ultima crociera prima dello stop forzoso imposto dal Governo. In attesa della ripartenza, prevista il prossimo 10 gen ...

non comunica cosa succederà, forse si attende il momento prestabilito, forse non hanno ancora deciso. I ministri parlano, lasciano dichiarazioni ma alla fine quello che succederà non si sa ancora e ...Siamo stati sull'ammiraglia MSC, partita da Genova domenica 13 dicembre per la sua ultima crociera prima dello stop forzoso imposto dal Governo. In attesa della ripartenza, prevista il prossimo 10 gen ...