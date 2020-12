Santo del giorno 17 Dicembre: chi era Santa Olimpia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Santo del giorno 17 Dicembre Il 17 Dicembre si ricorda Sant’Olimpia, simbolo della fedeltà coniugale anche dopo la morte del marito. Olimpia nacque a Costantinopoli, nel 361 d.C. da una famiglia molto ricca. Il padre era un conte di palazzo, una personalità molto distinta, importante e rispettata per quei tempi. Olimpia restò presto orfana e fu data in adozione a Teodosia. Teodosia era una fervente cattolica ed educò Olimpia alla religione, istruendola sulle Sacre Scritture e imponendole un’educazione ligia, pulita, in accordo con tutti i precetti cattolici. Olimpia dimostrò, fin dalla giovinezza, una grande propensione all’umiltà. Pur essendo una fanciulla di grande talento e intelletto, pur potendo aspirare a cariche importanti e ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020)del17Il 17si ricorda Sant’, simbolo della fedeltà coniugale anche dopo la morte del marito.nacque a Costantinopoli, nel 361 d.C. da una famiglia molto ricca. Il padre era un conte di palazzo, una personalità molto distinta, importante e rispettata per quei tempi.restò presto orfana e fu data in adozione a Teodosia. Teodosia era una fervente cattolica ed educòalla religione, istruendola sulle Sacre Scritture e imponendole un’educazione ligia, pulita, in accordo con tutti i precetti cattolici.dimostrò, fin dalla giovinezza, una grande propensione all’umiltà. Pur essendo una fanciulla di grande talento e intelletto, pur potendo aspirare a cariche importanti e ...

Il ponte di Albiano sarà l’argomento del consiglio comunale di Santo Stefano Magra convocato per domani, venerdì, alle 15. La discussione è prevista soltanto da remoto nel rispetto del dispositivo ...

Santo del giorno 17 Dicembre: chi era Santa Olimpia

Il ponte di Albiano sarà l'argomento del consiglio comunale di Santo Stefano Magra convocato per domani, venerdì, alle 15. La discussione è prevista soltanto da remoto nel rispetto del dispositivo ...