Sanremo, Morgan furioso per l’esclusione dalla giuria Giovani: “Mi hanno usato e sono stati sgarbati” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante una diretta Instagram, Morgan si è sfogato contro Amadeus e non solo dopo l’esclusione nella giuria a Sanremo Giovani 2021 Nelle giornate tra il 16 e il 17 dicembre, Morgan si è lasciato andare in un duro sfogo dopo la sua esclusione a Sanremo Giovani 2021, in qualità di giurato. L’artista infatti ha pubblicato dei post e persino delle chat private, dove aveva attaccato Amadeus per la sua decisione anticipata. “All’indomani dell’annuncio dell’esclusione della gara- ha scritto Marco Castoldi, in arte Morgan su Instagram- che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante una diretta Instagram,si è sfogato contro Amadeus e non solo doponella2021 Nelle giornate tra il 16 e il 17 dicembre,si è lasciato andare in un duro sfogo dopo la sua esclusione a2021, in qualità di giurato. L’artista infatti ha pubblicato dei post e persino delle chat private, dove aveva attaccato Amadeus per la sua decisione anticipata. “All’indomani dell’annuncio deldella gara- ha scritto Marco Castoldi, in artesu Instagram- che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in ...

Adnkronos : #Sanremo, #Morgan fuori da giuria Giovani - PiuIntrattenime : Contro Mengoni, Contro X Factor, Contro Amici... Sanremo: Le brutte intenzioni, la maleducazione... Dov'è Bugo? M… - pjnktulips : RT @Iperborea_: RAGA MORGAN STA FACENDO IL PAZZO SU IG CONTRO SANREMO E AMADEUS, FORSE QUESTO 2020 TERMINERÀ COME È INIZIATO E CHIUDEREMO U… - secsagb : RT @yleniaindenial: Vedere Amadeus che annuncia i big per Sanremo, Morgan che crea devasto come al solito, Fiorello che percula Ama fa semb… - scappidovevuoi_ : RT @yleniaindenial: Vedere Amadeus che annuncia i big per Sanremo, Morgan che crea devasto come al solito, Fiorello che percula Ama fa semb… -