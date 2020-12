Sanremo Giovani, Morgan escluso dalla giuria: “Comportamento inaccettabile, dichiarazioni offensive pubbliche e private” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita”, così Morgan ha tuonato attraverso l’AdnKronos a poche ore dall’inizio della Finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Durante lo show oltre agli otto cantanti che faranno parte della categoria Nuove Proposte, saranno resi noti anche i 26 Big che parteciperanno alla kermesse al via il 2 marzo 2021. Secondo diverse indiscrezioni, raccolte anche da FqMagazine, sul palco dovrebbe salire anche Bugo, ‘acerrimo nemico’ di Morgan dopo la sfuriata dello scorso febbraio ormai diventata un cult. “Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi hagara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita”, cosìha tuonato attraverso l’AdnKronos a poche ore dall’inizio della Finale di, in diretta dal Teatro del Casinò di. Durante lo show oltre agli otto cantanti che faranno parte della categoria Nuove Proposte, saranno resi noti anche i 26 Big che parteciperanno alla kermesse al via il 2 marzo 2021. Secondo diverse indiscrezioni, raccolte anche da FqMagazine, sul palco dovrebbe salire anche Bugo, ‘acerrimo nemico’ didopo la sfuriata dello scorso febbraio ormai diventata un cult. “Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, ...

Adnkronos : #Sanremo, #Morgan fuori da giuria Giovani - Raiofficialnews : ??“I big in gara a #Sanremo2021 saranno 26. L'annuncio dei nomi e dei brani durante la finale di #SanremoGiovani'.… - xsheeranscarss : MORGAN ESCLUSO DA SANREMO GIOVANI IO NON MI SENTO BENE, SANREMO 2021 PROMETTE GIÀ BENE COSÌ #Sanremo2021 - Lokiandroll : mago paparazzo ma non abbastanza mago né abbastanza paparazzo da darci lo scoop su morgan chiuso negli studi rai pr… - vickythebug : @rickthesizzls_ ma boh era nella giuria di sanremo giovani, poi pochi giorni fa ha dato dell’ incompetente ad amade… -