Sanremo Giovani: Morgan escluso dalla giuria, bagarre con Amadeus (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo il siparietto con Bugo del Sanremo dell’anno scorso, Morgan viene escluso dalla giuria televisiva per la Finale di Sanremo Giovani. Morgan è stato escluso dalla giuria televisiva della Finale di Sanremo Giovani. Questa la decisione presa dopo il comportamento inaccettabile assunto dal cantante, con offese pubbliche e private, nei confronti del direttore artistico Amadeus e dell’Organizzazione del Festival. “Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021”. LEGGI ANCHE >>> Sanremo ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo il siparietto con Bugo deldell’anno scorso,vienetelevisiva per la Finale diè statotelevisiva della Finale di. Questa la decisione presa dopo il comportamento inaccettabile assunto dal cantante, con offese pubbliche e private, nei confronti del direttore artisticoe dell’Organizzazione del Festival. “Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di2021”. LEGGI ANCHE >>>...

Adnkronos : #Sanremo, #Morgan fuori da giuria Giovani - Raiofficialnews : ??“I big in gara a #Sanremo2021 saranno 26. L'annuncio dei nomi e dei brani durante la finale di #SanremoGiovani'.… - repubblica : RT @RepSpettacoli: Sanremo, la finale dei Giovani e l'annuncio dei Big. Morgan escluso dalla giuria [di Rita Celi] [aggiornamento delle 22:… - pergliamicihope : RT @yleniaindenial: Il 2020 inzia con Morgan che viene espulso da Sanremo e cambia il testo della canzone in gara con Bugo. Il 2020 sta fin… - elebaromusica99 : RT @yleniaindenial: Il 2020 inzia con Morgan che viene espulso da Sanremo e cambia il testo della canzone in gara con Bugo. Il 2020 sta fin… -