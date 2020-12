Sanremo Giovani, l’attesa sale per la finale di stasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una serata chiave per tanti Giovani talenti, giovedì 17 dicembre sarà il momento della finale, in prima serata su Rai1, che porterà al 71° Festival di Sanremo le otto nuove proposte. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una serata chiave per tantitalenti, giovedì 17 dicembre sarà il momento della, in prima serata su Rai1, che porterà al 71° Festival dile otto nuove proposte.

Raiofficialnews : ??“I big in gara a #Sanremo2021 saranno 26. L'annuncio dei nomi e dei brani durante la finale di #SanremoGiovani'.… - peppe_p_94 : @pakywood Sanremo Giovani - CorriereUniv : E’ il giorno di «#Sanremo #Giovani» #Stasera su #Rai1 il verdetto per otto #artisti, due in arrivo da #AreaSanremo… - zazoomblog : I Desideri Sanremo Giovani 2021: sono fratelli? Retroscena sul loro passato - #Desideri #Sanremo #Giovani #2021: - spesultimadeae : Non io che non vedrò Sanremo Giovani perché c'è Harry Potter. Voglio piangere. ?????????? -