Sanremo Giovani, Amadeus annuncia l'esclusione di Morgan dalla giuria (Di giovedì 17 dicembre 2020) La finale di Sanremo Giovani si è aperta con una notizia che era già nell'aria da qualche ora: Amadeus ha infatti letto in diretta tv un comunicato ufficiale riguardante Morgan, uno dei membri della giuria della kermesse, annunciandone l'esclusione. L'artista milanese, ex leader dei Bluvertigo, ha partecipato quest'anno alle selezioni delle Nuove Proposte che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021, nella seconda edizione condotta da Amadeus. Accanto a Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù, grandi esponenti della musica italiana, Morgan ha contribuito a selezionare i Giovani talenti che si sono esibiti nel corso delle cinque serate di AmaSanremo, sino ad arrivare a ...

