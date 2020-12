Sanremo Giovani 2020 | i vincitori | chi ha vinto la finale e accede alle Nuove Proposte

(Di giovedì 17 dicembre 2020), i: chi hala– Chi ha? Questa sera, 17 dicembre, su Rai 1 d21.25 va in onda lache decreterà sei degli otto cantanti che si esibiranno a2021 tra le. Una sfida dunque da non perdere tra i dieci finalisti che canteranno dal vivo stasera dal Teatro del Casinò. A condurre è Amadeus, accompagnato da Riccardo Rossi, che svelerà anche i nomi dei 26 Big che prenderanno ...

Dal teatro del Casinò di Sanremo Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani, che che decreterà i sei giovani che saliranno sul palco dell'Ariston tra le Nuove Proposte, insieme ai due in arrivo da ...(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Morgan escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di Sanremo Giovani. La decisione, definita in una nota ufficiale "molto sofferta", è stata presa in seguito al ...