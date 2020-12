Sanremo, che fine ha fatto Francesca Sofia Novello? Svolta con Valentino Rossi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lei è stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo 2020, lui è uno dei più grandi campioni sportivi italiani: una grande novità interessa Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Il grande passo di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi Francesca Sofia Novello è stata una delle dame che ha accompagnato il conduttore, nonché direttore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lei è stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di2020, lui è uno dei più grandi campioni sportivi italiani: una grande novità interessa. Il grande passo diè stata una delle dame che ha accompagnato il conduttore, nonché direttore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

_artofmoments : RT @chenesaidime_: Filippo va a Sanremo con le treccine RAGA È LA FINE SIAMO FINITI SPACCIATI STIAMO ENTRANDO IN UN TORNADO CHE CI RISUCCHI… - GagaGurlxo : RT @sunrisesunrise: Stasera annunciano i big di Sanremo e domani probabilmente squalificano Nardi. Che benessere #gfvip - sunrisesunrise : Stasera annunciano i big di Sanremo e domani probabilmente squalificano Nardi. Che benessere #gfvip - _artofmoments : RT @habemusansie: ma pensiamo un attimo agli outfit che potrebbe mettere filippo a sanremo grazie al nostro dio simonrutigliano - DallaParteTua : RT @impasticcata: non io che spero che anna tatangelo non vada a sanremo perché non la meritano -