Sanremo: al via la finale Giovani con annuncio Big (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amadeus annuncia il cast dei 26 cantanti Big in gara a Sanremo 2021, che ha già ribattezzato il “festival della rinascita” post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del festival li comunica alla spicciolata durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Per il finale della serata, Amadeus – in collegamento con il Tg1 prima dell’inizio della diretta – ha annunciato un “amico speciale che tutti voi conoscete” senza nominarlo. Ma il pensiero è andato subito a Fiorello. A giocarsi invece la finale dei Giovani per entrare nelle Nuove Proposte di Sanremo 2021 sono Avincola, Folcast, ... Leggi su funweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amadeus annuncia il cast dei 26 cantanti Big in gara a2021, che ha già ribattezzato il “festival della rinascita” post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del festival li comunica alla spicciolata durante ladi, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di. Per ildella serata, Amadeus – in collegamento con il Tg1 prima dell’inizio della diretta – ha annunciato un “amico speciale che tutti voi conoscete” senza nominarlo. Ma il pensiero è andato subito a Fiorello. A giocarsi invece ladeiper entrare nelle Nuove Proposte di2021 sono Avincola, Folcast, ...

StraNotizie : Sanremo: al via la finale Giovani con annuncio Big - infoitcultura : Sanremo, al via la finale dei Giovani : Morgan escluso dalla giuria - fisco24_info : Sanremo: al via la finale Giovani con annuncio Big : - joanaexiste1 : Ma Morgan sta facendo il pazzo su Ig. E all’improvviso torno sul palco di Sanremo a febbraio, lui che con tutta tra… - repubblica : RT @RepSpettacoli: Sanremo, al via la finale dei Giovani : Morgan escluso dalla giuria [di Rita Celi] [aggiornamento delle 21:30] https://t… -