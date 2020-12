Sanremo 2021 | svelati da Amadeus i nomi e le canzoni dei 26 Big in gara a marzo

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Annunciati i cantanti indi, che per la prima volta dal 1988 ha inla bellezza di 26 artisti. Un’edizione dunque monstre, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia. «I Big insono il cuore pulsante di una kermesse musicale – che a detta del conduttore e direttore artistico– è stata organizzata nel segno della Rinascita. E, anche per questo, la presenza di giovani cantanti è altissima, a differenza della precedente dove la tradizione era il segno distintivo.: tutti i 26 Big ine i finalisti dei Giovani ...

Amadeus - presentatore e direttore artistico per il secondo anno consecutivo - ha svelato chi saranno gli attesissimi Big in gara al Festival di Sanremo 2021, in programma il prossimo marzo. Alla sett ..."Sei un genio: sei l'unico che fa un Festival dove non elimini i cantanti ma i giurati". In videocollegamento da Roma, Fiorello saluta così Amadeus nel corso di Sanremo Giovani, ironizzando sull'elimi ...