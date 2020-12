Sanremo 2021, Red Ronnie spoilera i nomi dei cantanti e il vincitore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Se ormai da 10 mesi gli Italiani usano il web per cercare informazioni su Covid, Dpcm e tutto il cucuzzaro, in questi giorni c’è un’altra ricerca, decisamente più leggera, che ci restituisce un po’ di quella normalità che tanto sogniamo di recuperare. Si tratta del cast dei Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo. L’elenco ufficiale arriverà durante la finale di Sanremo Giovani in programma su Rai 1 giovedì 17 dicembre in prima serata con Amadeus, ma Red Ronnie sui propri social ha fatto un clamoroso spoiler. Sanremo 2021, Morgan escluso attacca ‘Commissione non ha competenze, canzoni non ascoltate’ Lo spoiler di Red Ronnie Il giornalista e conduttore radiofonico infatti ha spifferato quella che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 dicembre 2020) Se ormai da 10 mesi gli Italiani usano il web per cercare informazioni su Covid, Dpcm e tutto il cucuzzaro, in questi giorni c’è un’altra ricerca, decisamente più leggera, che ci restituisce un po’ di quella normalità che tanto sogniamo di recuperare. Si tratta del cast dei Big che saliranno sul palco del Festival didal 2 al 6 marzo. L’elenco ufficiale arriverà durante la finale diGiovani in programma su Rai 1 giovedì 17 dicembre in prima serata con Amadeus, ma Redsui propri social ha fatto un clamoroso spoiler., Morgan escluso attacca ‘Commissione non ha competenze, canzoni non ascoltate’ Lo spoiler di RedIl giornalista e conduttore radiofonico infatti ha spifferato quella che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, ...

