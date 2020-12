Sanremo 2021, Morgan pubblica i messaggi inviati ad Amadeus: “Mer*a umana, vergognatevi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il patatrac è servito. Ancora prima dell’inizio della prima serata di RaiUno dedicata a “Sanremo Giovani” (durante la quale verranno svelati i big in gara). La Rai ha deciso di lasciare Morgan a casa. Non come cantante in gara. Morgan avrebbe dovuto far parte questa sera della giuria televisiva di Sanremo Giovani, dopo aver selezionato i primi dieci cantanti finalisti ad “AmaSanremo”. “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, – afferma la nota Rai – espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il patatrac è servito. Ancora prima dell’inizio della prima serata di RaiUno dedicata a “Giovani” (durante la quale verranno svelati i big in gara). La Rai ha deciso di lasciarea casa. Non come cantante in gara.avrebbe dovuto far parte questa sera della giuria televisiva diGiovani, dopo aver selezionato i primi dieci cantanti finalisti ad “Ama”. “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte, – afferma la nota Rai – espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artisticoe l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva diGiovani. Tutto ciò al fine di ...

