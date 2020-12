Sanremo 2021, Maneskin: nudi, abbracciati e senza filtri per Oliviero Toscani. Da XFactor alla “censura” di Instagram (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giovani, belli, sfrontati, e pure bravi. I Maneskin sono una band amata dal pubblico. Il loro nome deriva dalla lingua danese, significa “chiaro di luna”: l’hanno scelto nel 2015, quando la bassista (Victoria) e il chitarrista (Thomas) – ex compagni di liceo – hanno deciso di unirsi assieme al cantante Damiano e al batterista Ethan. Da lì, non si sono più fermati. La consacrazione è arrivata soltanto nel 2017 con “X Factor”: sebbene si siano classificati al secondo posto, dietro Lorenzo Licitra, sono stati loro la vera rivelazione. Così, il quartetto è riuscito a incasellare una serie di successi da record. Un tour completamente sold-out (67 date in Italia e in Europa), un doppio platino per l’album di debutto “Il ballo della vita”, un docu-film al cinema. Per un periodo è esplosa la “Maneskin mania”, che continua tutt’ora anche se con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giovani, belli, sfrontati, e pure bravi. Isono una band amata dal pubblico. Il loro nome deriva dlingua danese, significa “chiaro di luna”: l’hanno scelto nel 2015, quando la bassista (Victoria) e il chitarrista (Thomas) – ex compagni di liceo – hanno deciso di unirsi assieme al cantante Damiano e al batterista Ethan. Da lì, non si sono più fermati. La consacrazione è arrivata soltanto nel 2017 con “X Factor”: sebbene si siano classificati al secondo posto, dietro Lorenzo Licitra, sono stati loro la vera rivelazione. Così, il quartetto è riuscito a incasellare una serie di successi da record. Un tour completamente sold-out (67 date in Italia e in Europa), un doppio platino per l’album di debutto “Il ballo della vita”, un docu-film al cinema. Per un periodo è esplosa la “mania”, che continua tutt’ora anche se con ...

