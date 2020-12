Sanremo 2021: le Nuove Proposte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sanremo 2021, Nuove Proposte Gli otto protagonisti della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 sono appena stati designati. Il loro biglietto per l’Ariston è stato strappato nella finalissima di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus in diretta su Rai1. Dei 10 giovani che si sfidavano per l’ambita occasione, ne sono stati selezionati 6 e ad essi si sono aggiunti 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo. Ecco chi sono. Gaudiano – Polvere da sparoFolcast – ScopritiGreta Zuccoli – Ogni cosa sa di teDavide Shorty – ReginaWrongOnYou – Lezioni di VoloAvincola – GoalElena Faggi – Che ne so (Area Sanremo)Dellai – Sono Luca (Area ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020)Gli otto protagonisti della sezionedel Festival disono appena stati designati. Il loro biglietto per l’Ariston è stato strappato nella finalissima diGiovani, condotta da Amadeus in diretta su Rai1. Dei 10 giovani che si sfidavano per l’ambita occasione, ne sono stati selezionati 6 e ad essi si sono aggiunti 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area. Ecco chi sono. Gaudiano – Polvere da sparoFolcast – ScopritiGreta Zuccoli – Ogni cosa sa di teDavide Shorty – ReginaWrongOnYou – Lezioni di VoloAvincola – GoalElena Faggi – Che ne so (Area)Dellai – Sono Luca (Area ...

IlContiAndrea : #Sanremo2021, ecco chi è #Fulminacci il cantautore di rottura che ascolta i Beatles e Billie Eilish… - DanyUnicaMeta : RT @Julia78792: 'Cantautore eclettico e grande veterano del Festival di Sanremo, #ermalmeta è uno dei Cantanti più amati in Italia' ??????… - SG_SaraG : #Amadeus a marzo fai il bravo, per lui e per noi che il festival lo dobbiamo raccontare ?? #AmaSanremo… - stellavale : Sanremo 2021, una diapositiva. Scusate, ho già detto che mi mancano i concerti? Ps ho anche foto con… - Pluviophile_G : RT @onlyluthor: “Ci stai abituando ai ritmi di Sanremo 2021?” “Sì, quella settimana faremo tardi” #Sanremo2021 -