Sanremo 2021 | Gaia Gozzi | dal tele-marketing all’Ariston La cantante 23enne che non si è arresa

Sanremo 2021, Gaia Gozzi: dal tele-marketing all'Ariston. La cantrice 23enne che non si è arresa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Seconda a "X Factor", prima ad "Amici", prossima a "Sanremo". Gaia Gozzi, conosciuta ai più semplicemente come Gaia, è stata una delle rivelazioni musicali dell'ultimo anno. 23enne, papà italiano e mamma brasiliana, proprio da quest'ultima, ex ballerina, eredita la passione per la musica. "Sono passata dai concerti in bagno da bambina guardandomi allo specchio, al palco del talent Sky senza studiare mai canto", ha svelato in un'intervista. È il 2016 quando Gaia si presenta alle selezioni di X Factor: Fedez la sceglie e lei si classifica al secondo posto. "Poco dopo X Factor disco graficamente tutto si è fermato. Nessuno mi considerava più". Così lei si è rimboccata le maniche ed è andata a lavorare nel settore del tele-marketing. Era nell'assistenza ...

