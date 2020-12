Sanremo 2021, ecco i ventisei nomi: l’annuncio ufficiale di Amadeus (Di venerdì 18 dicembre 2020) I nomi dei cantanti che si sfideranno tra i big a Sanremo 2021. l’annuncio dei candidati alla vittoria finale è stato dato pochi minuti fa da Amadeus. Al momento sono stati svelati otto dei 26 campioni che si sfideranno all’Ariston fra circa due mesi. Si tratta di Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Francesco Renga, Coma Cose e Gaia. ?I Campioni di #Sanremo2021:? @IRAMAPLUME? #Fulminacci? @sonolamadame1? @willie peyote? @OriettaBerti#SanremoGiovani, @SanremoRai, @RaiUno, @RaiRadio2, @RaiPlay pic.twitter.com/8RC6teQS8E — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 17, 2020 ?I Campioni di #Sanremo2021:? @RengaOfficial? #Coma Cose? @Gaia Gozzi#SanremoGiovani, ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Idei cantanti che si sfideranno tra i big adei candidati alla vittoria finale è stato dato pochi minuti fa da. Al momento sono stati svelati otto dei 26 campioni che si sfideranno all’Ariston fra circa due mesi. Si tratta di Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Francesco Renga, Coma Cose e Gaia. ?I Campioni di #:? @IRAMAPLUME? #Fulminacci? @sonolamadame1? @willie peyote? @OriettaBerti#Giovani, @Rai, @RaiUno, @RaiRadio2, @RaiPlay pic.twitter.com/8RC6teQS8E — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 17, 2020 ?I Campioni di #:? @RengaOfficial? #Coma Cose? @Gaia Gozzi#Giovani, ...

