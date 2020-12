Sanremo 2021 cantanti, Amadeus svela il cast ufficiale: ecco chi ci sarà (Di venerdì 18 dicembre 2020) 26 Big per la 71esima edizione della famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 dicembre 2020) 26 Big per la 71esima edizione della famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IlContiAndrea : #Sanremo2021, ecco chi è #Fulminacci il cantautore di rottura che ascolta i Beatles e Billie Eilish… - DanyUnicaMeta : RT @Julia78792: 'Cantautore eclettico e grande veterano del Festival di Sanremo, #ermalmeta è uno dei Cantanti più amati in Italia' ??????… - SG_SaraG : #Amadeus a marzo fai il bravo, per lui e per noi che il festival lo dobbiamo raccontare ?? #AmaSanremo… - stellavale : Sanremo 2021, una diapositiva. Scusate, ho già detto che mi mancano i concerti? Ps ho anche foto con… - Pluviophile_G : RT @onlyluthor: “Ci stai abituando ai ritmi di Sanremo 2021?” “Sì, quella settimana faremo tardi” #Sanremo2021 -