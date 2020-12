San Marino autorizza il cenone Burioni va all' attacco | ' Complimenti | difende primato mondiale di morti'

MediasetTgcom24 : Covid, San Marino autorizza il cenone di Capodanno fino all'1 di notte #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Natale Il ministro Francesco Boccia conferma: 'Sarà un #Natale a #casa, chi pensa a #cenoni e #feste sbaglia' Il… - Agenzia_Ansa : #Natale il presidente del #Veneto Luca Zaia anticipa la stretta, stop a movimenti tra comuni dalle 14 del 19 dicemb… - SirTitano : RT @LaStampa: A San Marino il Covid non ferma il cenone di Capodanno: locali aperti fino all’1 - D4Sn0w : Se vince questo, chiedo asilo politico a San Marino, perché sarebbe il de profundis della musica. I giudici devono… -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

Roberto Burioni contro San Marino. «Quando si ha un primato mondiale (quello dei morti per Covid-19 in rapporto alla popolazione) mi pare giusto impegnarsi per difenderlo a tutti i costi. Complimenti ...StampaIl governo della Repubblica di San Marino è pronto a varare un provvedimento per allungare gli orari di apertura di bar e ristoranti la notte del 31 dicembre. Lo ha anticipato alla tv di Stato R ...