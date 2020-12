San Lorenzo Maggiore, dalla parrocchia dolci sinfonie per allietare il Natale (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto San Lorenzo Maggiore (Bn) – Quello che sembra essere un Natale particolarmente, strano, che tutti ci apprestiamo a vivere, a San Lorenzo Maggiore è reso speciale da una dolce sinfonia. Da un’idea della parrocchia, ogni giorno, in alcune ore del mattino e del pomeriggio, i laurentini vengono allietati da dolci canti natalizi provenienti da un impianto di amplificazione che un cittadino ha messo gentilmente a disposizione e che si trova in un particolare punto panoramico del paese. I cittadini hanno accolto entusiasti l’iniziativa e sui social spopolano VIDEO e stories Instagram che catturano i colli laurentini avvolti dal dolce sottofondo. L’iniziativa si protrarrà per tutti i giorni della Novena di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto San(Bn) – Quello che sembra essere unparticolarmente, strano, che tutti ci apprestiamo a vivere, a Sanè reso speciale da una dolce sinfonia. Da un’idea della, ogni giorno, in alcune ore del mattino e del pomeriggio, i laurentini vengono allietati dacanti natalizi provenienti da un impianto di amplificazione che un cittadino ha messo gentilmente a disposizione e che si trova in un particolare punto panoramico del paese. I cittadini hanno accolto entusiasti l’iniziativa e sui social spopolanoe stories Instagram che catturano i colli laurentini avvolti dal dolce sottofondo. L’iniziativa si protrarrà per tutti i giorni della Novena di ...

