San Gennaro, perché il sangue non si è sciolto: i napoletani e il miracolo mancato (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - Pinucciosono : Quest'anno il sangue di San Gennaro non si è sciolto quindi si prevede un 2021 nefasto. Invece l'anno scorso che s… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - PaoloVersa : Terremoto a Milano: 'Mai una scossa così forte negli ultimi 500 anni' - v_cutro : RT @Ilconservator: Il sangue di San Gennaro non si è sciolto, il professor Galli: 'Il virus sta mutando' -