San Gennaro "gela" Napoli. Il sangue non si scioglie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pier Luigi Del Viscovo Attenzione a etichettare i napoletani col miracolo del sangue. Ne risulterebbe un'immagine sbagliata, senz'altro incompleta Attenzione a etichettare i napoletani col miracolo del sangue. Ne risulterebbe un'immagine sbagliata, senz'altro incompleta. E non perché nella realtà diffusa della popolazione, a tutti i livelli sociali e anche culturali, il miracolo sia poco o affatto sentito, in contrasto con la narrazione dei media. Tutt'altro. La mente napoletana è tanto affinata che riesce a credere al miracolo del sangue, avendo però piena consapevolezza di sé. Il napoletano riesce a credere e a percepire se stesso credente. Sa bene che si tratta di un miracolo. Sa bene che le cose non gli andranno bene o male in dipendenza dello scioglimento. Eppure si concede il lusso, sopraffino e ineffabile, di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pier Luigi Del Viscovo Attenzione a etichettare i napoletani col miracolo del. Ne risulterebbe un'immagine sbagliata, senz'altro incompleta Attenzione a etichettare i napoletani col miracolo del. Ne risulterebbe un'immagine sbagliata, senz'altro incompleta. E non perché nella realtà diffusa della popolazione, a tutti i livelli sociali e anche culturali, il miracolo sia poco o affatto sentito, in contrasto con la narrazione dei media. Tutt'altro. La mente napoletana è tanto affinata che riesce a credere al miracolo del, avendo però piena consapevolezza di sé. Il napoletano riesce a credere e a percepire se stesso credente. Sa bene che si tratta di un miracolo. Sa bene che le cose non gli andranno bene o male in dipendenza dello scioglimento. Eppure si concede il lusso, sopraffino e ineffabile, di ...

