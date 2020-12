San Gennaro, colera e Covid: le sinistre somiglianze tra il 1836 e il 2020 (Di giovedì 17 dicembre 2020) 1835 e 2020. Tante coincidenze nel segno di San Gennaro. Nel 19esimo secolo il Santo non fece il miracolo “laico” atteso a dicembre. L’anno successivo fu poi un anno bisestile, proprio come il 2020. Seguì l’arrivo del “morbo asiatico”: il colera. Oggi il Covid. le similitudini tra i due eventi fanno tremare i napoletani. San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) 1835 e. Tante coincidenze nel segno di San. Nel 19esimo secolo il Santo non fece il miracolo “laico” atteso a dicembre. L’anno successivo fu poi un anno bisestile, proprio come il. Seguì l’arrivo del “morbo asiatico”: il. Oggi il. le similitudini tra i due eventi fanno tremare i napoletani. San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

