Sampdoria, Verre: “Gol dedicato a nostro tifoso morto. Caso Candreva? Lottiamo l’uno per l’altro” (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ci volevano questi tre punti. Ci siamo parlati prima della partita e volevamo uscire con dei punti: ci siamo riusciti e siamo contenti", parola di Valerio Verre, fantasista della Sampdoria e autore di un eurogol nel successo dei blucerchiato in casa del Verona. Il calciatore di Ranieri ha parlato della vittoria contro l'Hellas nel turno infrasettimanale di campionato ai canali ufficiali del club genovese.Verre: gol e dedica specialecaption id="attachment 1066799" align="alignnone" width="745" Verre (getty images)/captionParte subito dal clima in squadra dopo i rumors che hanno visto coinvolto Antonio Candreva, escluso per motivi disciplinari: "Lo spogliatoio è tranquillo, peccato che siano uscite voci contrarie in tal senso ma siamo uomini e queste cose sappiamo risolverle tra di noi. Adesso dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Ci volevano questi tre punti. Ci siamo parlati prima della partita e volevamo uscire con dei punti: ci siamo riusciti e siamo contenti", parola di Valerio, fantasista dellae autore di un eurogol nel successo dei blucerchiato in casa del Verona. Il calciatore di Ranieri ha parlato della vittoria contro l'Hellas nel turno infrasettimanale di campionato ai canali ufficiali del club genovese.: gol e dedica specialecaption id="attachment 1066799" align="alignnone" width="745"(getty images)/captionParte subito dal clima in squadra dopo i rumors che hanno visto coinvolto Antonio, escluso per motivi disciplinari: "Lo spogliatoio è tranquillo, peccato che siano uscite voci contrarie in tal senso ma siamo uomini e queste cose sappiamo risolverle tra di noi. Adesso dobbiamo ...

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO L’incontro finisce qui. I blucerchiati esultano al 'Bentegodi': le reti di #Ekdal e #Verre re… - sampdoria : ? | RADDOPPIOOOOOOO 54' - #Lovato perde palla, #Verre parte in contropiede, entra in area, si coordina e infila… - ItaSportPress : Sampdoria, Verre: 'Gol dedicato a nostro tifoso morto. Caso Candreva? Lottiamo l’uno per l’altro' -… - 27Peppe : RT @sampdoria: ? | TRIPLICE FISCHIO L’incontro finisce qui. I blucerchiati esultano al 'Bentegodi': le reti di #Ekdal e #Verre rendono van… - Fantacalcio : Sampdoria, Verre: 'Caso Candreva? Dico una cosa' -