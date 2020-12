Salvini “Andare al voto o governo centrodestra guidato da economista” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Penso che finirà in nulla e che questo continuo litigio porterà a un logoramento che farà saltare tutto. La via maestra sarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile è un governo di centrodestra, guidato da un economista o un imprenditore”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Penso che finirà in nulla e che questo continuo litigio porterà a un logoramento che farà saltare tutto. La via maestra sarebbero le elezioni, l’unica alternativa percorribile è undida uno un imprenditore”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

