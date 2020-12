Salute: Tedeschi (Sin), 'con Digital health cure personalizzate per sclerosi multipla' (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it.

marattin : Il governo deve essere sempre pronto a nuove strette per tutelare la salute pubblica. Possibilmente però sulla base… - lidia91785647 : @Disagio4all Ti assicuro che anche i tedeschi non sono una passeggiata di salute ... - RabesandraDario : @CucchiRiccardo E' con queste sfide che un ambiente cresce. Magari per i tedeschi non sarà neanche questa 'passeggiata di salute'. - SilvanaHansb : RT @marattin: Il governo deve essere sempre pronto a nuove strette per tutelare la salute pubblica. Possibilmente però sulla base dei dati… - paolacsc : RT @jeperego: Il ministro della Salute tedesco Spahn, commentando i lavori di allestimento dei centri vaccinali in Germania (che devono ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Tedeschi Salute: Tedeschi (Fism), 'con Digital health cure personalizzate per sclerosi multipla' Today Salute: Tedeschi (Sin), 'con Digital health cure personalizzate per sclerosi multipla'

(Adnkronos Salute) - "Avere a disposizione nuovi strumenti di digital ... Lo ha dichiarato Gioacchino Tedeschi, presidente della Società italiana di neurologia (Sin), in occasione della presentazione ...

L’Unione Europea inizierà a vaccinare nello stesso giorno?

Ieri il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha detto di aver proposto ... un incontro tenuto da Spahn con funzionari della Sanità provenienti da 16 stati tedeschi. Lo stesso giorno il ...

(Adnkronos Salute) - "Avere a disposizione nuovi strumenti di digital ... Lo ha dichiarato Gioacchino Tedeschi, presidente della Società italiana di neurologia (Sin), in occasione della presentazione ...Ieri il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha detto di aver proposto ... un incontro tenuto da Spahn con funzionari della Sanità provenienti da 16 stati tedeschi. Lo stesso giorno il ...