Salto con gli sci: Karl Geiger trovato positivo al Covid-19. Il tedesco è asintomatico, non gareggerà a Eneglberg (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un fulmine si abbatte sulla Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2020-2021. Karl Geiger, che ha da pochissimi giorni tra le mani il titolo di Campione del Mondo di volo, è stato infatti trovato positivo al Covid-19 dopo un test di routine effettuato dalla Federazione della Germania. Il tedesco è asintomatico, e sempre tramite la sua Federazione ha comunicato di star bene e di trovarsi attualmente in quarantena. Chiaramente, salta la sua presenza a Engelberg, e anche per i Quattro Trampolini il suo nome diventa a questo punto uno di quelli che rischia di essere cancellato dall’elenco dei partecipanti. Una coincidenza sfortunatissima, quella che ha colto Geiger, perché proprio questo lunedì, dopo le gioie sportive, erano arrivate anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un fulmine si abbatte sulla Coppa del Mondo dicon gli sci 2020-2021., che ha da pochissimi giorni tra le mani il titolo di Campione del Mondo di volo, è stato infattial-19 dopo un test di routine effettuato dalla Federazione della Germania. Il, e sempre tramite la sua Federazione ha comunicato di star bene e di trovarsi attualmente in quarantena. Chiaramente, salta la sua presenza a Engelberg, e anche per i Quattro Trampolini il suo nome diventa a questo punto uno di quelli che rischia di essere cancellato dall’elenco dei partecipanti. Una coincidenza sfortunatissima, quella che ha colto, perché proprio questo lunedì, dopo le gioie sportive, erano arrivate anche ...

