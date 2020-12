Salta il miracolo di San Gennaro: ecco perché Napoli ha paura (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non si è liquefatto il sangue di San Gennaro: nessun miracolo, e per i napoletani è una profezia che non porta nulla di buono. l’ampolla che contiene il sangue di San Gennaro I napoletani hanno paura, quelli più superstiziosi almeno. Il sangue di San Gennaro non si è sciolto, è rimasto solido. Il 16 dicembre è uno dei tre giorni che in un anno vedono compiersi il miracolo della liquefazione del sangue, nell’anniversario dell’eruzione del Vesuvio nel 1631: si racconta che fu San Gennaro a fermare la lava alle porte della città. Gli altri due giorni del miracolo sono il 19 settembre, giorno del martirio del santo, e il sabato precedente la prima domenica di maggio, data della traslazione del corpo. Tre appuntamenti che tengono ogni ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non si è liquefatto il sangue di San: nessun, e per i napoletani è una profezia che non porta nulla di buono. l’ampolla che contiene il sangue di SanI napoletani hanno, quelli più superstiziosi almeno. Il sangue di Sannon si è sciolto, è rimasto solido. Il 16 dicembre è uno dei tre giorni che in un anno vedono compiersi ildella liquefazione del sangue, nell’anniversario dell’eruzione del Vesuvio nel 1631: si racconta che fu Sana fermare la lava alle porte della città. Gli altri due giorni delsono il 19 settembre, giorno del martirio del santo, e il sabato precedente la prima domenica di maggio, data della traslazione del corpo. Tre appuntamenti che tengono ogni ...

Napoli, il cardinale Sepe: «San Gennaro non farà mancare comunque l'apporto alla città»

Se il sangue di San Gennaro stavolta non si è sciolto

