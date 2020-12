Russia | il Tas riduce la squalifica | addio alle Olimpiadi e Mondiali

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ arrivata una sentenza pesante che riguarda lo sport infino il 16 dicembre del 2022 per violazioni al codice antidoping, gli atleti non potranno prendere partedi Tokyo del 2021 e ai Giochi invernali di Pechino del 2022. E’ quanto è stato deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport, laè stata comunque dimezzata rispetto alla proposta di 4 anni del 9 dicembre del 2019 dall’agenzia mondiale antidoping (Wada). Ladella Russi, i dettagli Secondo gli ultimi dettagli, il gruppo di esperti scientifici del Tas ha confermato all’unanimità che l’agenzia russa anti-doping Rusada non è conforme al codice mondiale anti-doping, è quanto emerso dopo lo scandalo dei controlli truccati. Gli atleti russi potranno presentarsi come neutri. ...