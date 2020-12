Russia, fuori per due anni da tutte le competizioni sportive mondiali, compreso Qatar 2022 (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Russia è fuori per due anni da tutte le competizioni sportive mondiali, dunque non parteciperà ai mondiali di calcio in Qatar del 2022. Il Tas ha squalificato la Russia per «due anni», contro i quattro che aveva comminato la Wada (Agenzia mondiale antidoping): il gruppo di esperti scientifici del Tas ha stabilito all’unanimità che l’agenzia russa antidoping «non è conforme al World Anti-Doping Codice (Wadc) in relazione alla sua incapacità di consegnare i dati LIMS autentici (Laboratory Information Management System) e i dati analitici dell’ex Laboratorio di Mosca, alla Wada. Il Tas ha “emesso una serie di sanzioni che entrano in vigore il 17 dicembre 2020 e dureranno fino al 16 ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Laper duedale, dunque non parteciperà aidi calcio indel. Il Tas ha squalificato laper «due», contro i quattro che aveva comminato la Wada (Agenzia mondiale antidoping): il gruppo di esperti scientifici del Tas ha stabilito all’unanimità che l’agenzia russa antidoping «non è conforme al World Anti-Doping Codice (Wadc) in relazione alla sua incapacità di consegnare i dati LIMS autentici (Laboratory Information Management System) e i dati analitici dell’ex Laboratorio di Mosca, alla Wada. Il Tas ha “emesso una serie di sanzioni che entrano in vigore il 17 dicembre 2020 e dureranno fino al 16 ...

