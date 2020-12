Russia fuori dalle Olimpiadi per 2 anni. Il Tas dimezza la squalifica. Cosa succederà a Tokyo e Pechino? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha dimezzato la pena, ma la Russia dovrà saltare le Olimpiadi di Tokyo (rinviate alla prossima estate) e le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo stop sarà dunque attivo fino al 16 dicembre 2022. Questo è il verdetto definitivo, dopo che il Tas ha esaminato il ricorso presentato dall’agenzia antidoping di Mosca (la Rusada), la quale si opponeva alle conclusioni della Wada che dodici mesi fa aveva sospeso la Russia per quattro anni, proprio a causa delle manipolazioni effettuate su alcune provette e su alcuni dati nel laboratorio antidoping della capitale. Gli atleti di nazionalità russa potranno partecipare alle prossime edizioni dei Giochi a cinque cerchi soltanto se dimostreranno la loro ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna hato la pena, ma ladovrà saltare ledi(rinviate alla prossima estate) e leInvernali di2022. Lo stop sarà dunque attivo fino al 16 dicembre 2022. Questo è il verdetto definitivo, dopo che il Tas ha esaminato il ricorso presentato dall’agenzia antidoping di Mosca (la Rusada), la quale si opponeva alle conclusioni della Wada che dodici mesi fa aveva sospeso laper quattro, proprio a causa delle manipolazioni effettuate su alcune provette e su alcuni dati nel laboratorio antidoping della capitale. Gli atleti di nazionalità russa potranno partecipare alle prossime edizioni dei Giochi a cinque cerchi soltanto se dimostreranno la loro ...

Corriere : Doping, Russia fuori per 2 anni. Niente Mondiali e Olimpiadi - ILoveFunnyCats_ : RT @SFalax: @bordoni_russia Tutti sanno che se i Russi vogliono farti fuori lo fanno senza se e senza ma ... solo dei coglioni potrebbero p… - ItaSportPress : Doping, Tas dimezza squalifica ma Russia fuori da due Olimpiadi - - AlessioDellaPo3 : @bordoni_russia Conferenza molto rilassata che ha avuto un 'extra' con Putin che rispondeva cordialmente in piedi,… - massimochiappa2 : @bordoni_russia Chiaro riferimento alla situazione internazionale molto seria. Non siamo stati noi a fare casino ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia fuori Doping, Tas dimezza squalifica ma Russia fuori da due Olimpiadi ItaSportPress Doping, Tas dimezza squalifica ma Russia fuori da due Olimpiadi

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) si è schierato con l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) nella sua controversia con l’Agenzia antidoping russa (RUSADA). Il Tas ha dimezzato la squal ...

Caso Navalny, Putin: ridicolo dire che lo abbiamo avvelenato!

Il Presidente russo Vladimir Putin reagisce all'attacco del leader dell'opposizione Navalny su un coinvolgimento nel suo avvelenamento.

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) si è schierato con l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) nella sua controversia con l’Agenzia antidoping russa (RUSADA). Il Tas ha dimezzato la squal ...Il Presidente russo Vladimir Putin reagisce all'attacco del leader dell'opposizione Navalny su un coinvolgimento nel suo avvelenamento.