Rosalinda, la sua riflessione:" In un certo senso sono innamorata Dayane" (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questi giorni il rapporto tra Dayane e la sua migliore amica sta avendo degli altri e bassi, così da portare Rosalinda ad una riflessione riguardo la sua visione delle cose. Molto importante è stata la presenza di Giulia Salemi, sempre presente quando qualcuno ha qualche dubbio o è di mal umore. Già da tempo alcuni gieffini hanno provato a farle capire che, secondo loro, la Mello non sarebbe sincera, piuttosto una manipolatrice. Mentre in questi giorni la modella avrebbe accusato l'attrice di averle messo tutti contro, cosa di cui Rosalinda vi è rimasta molto male. Quest'ultima ha sempre protetto la sua migliore amica da tutti e tutto, ma ovviamente le ha mostrato anche l'altra metà della mela quando proprio vede nero. Adesso come adesso il clima sembra essersi alleggerito ma Rosalinda proprio non ...

