Rosa Perrotta si riferisce alla situazione con Pietro? Ecco cosa ha detto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le domande del web Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, pare non siano in un momento molto sereno della loro relazione. In una delle sue Instagram stories, sembra che lei abbia fatto un riferimento a loro due. SERATA FILM Da qualche giorno Rosa si trova da sola a casa sua a Milano. Domenico, il figlio, è a casa dei nonni, mentre Pietro non pubblica stories da più di 24h e non si sa dove sia al momento. In una delle sue serate in solitudine, Rosa ha guardato qualche film, tra cui “Figli“. Ecco il commento a riguardo. Mamme e papà, guardatelo. Descrive perfettamente le varie fasi che si attraversano in coppia quando si diventa genitori. Inclusa la possibile CRISI di ruoli, d’identità, di sentimenti. Fatemi sapere. Leggi anche Rosa e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le domande del webTartaglione, pare non siano in un momento molto sereno della loro relazione. In una delle sue Instagram stories, sembra che lei abbia fatto un riferimento a loro due. SERATA FILM Da qualche giornosi trova da sola a casa sua a Milano. Domenico, il figlio, è a casa dei nonni, mentrenon pubblica stories da più di 24h e non si sa dove sia al momento. In una delle sue serate in solitudine,ha guardato qualche film, tra cui “Figli“.il commento a riguardo. Mamme e papà, guardatelo. Descrive perfettamente le varie fasi che si attraversano in coppia quando si diventa genitori. Inclusa la possibile CRISI di ruoli, d’identità, di sentimenti. Fatemi sapere. Leggi anchee ...

dailynews_24 : Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: crisi superata? Avvistati insieme - __ladyf : Rosa Perrotta su Instagram: 'Non è un periodo semplice per me' - anticipazionitv : #uominiedonne Rosa e Pietro sempre più lontani...?????? - justcallme_sug : Incredibile che le frasi motivazionali che mi servono vengano da Rosa Perrotta - MondoTV241 : #RosaPerrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione? (VIDEO) -