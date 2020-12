Roma-Torino, rivoluzione Giampaolo: fuori in 5 rispetto all’Udinese, anche Sirigu verso la panchina (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Si cambia tanto, tutto o quasi".Scrive così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla sfida Roma-Torino. Una vera e propria rivoluzione: in occasione della sfida in programma alle ore 20.45 allo Stadio "Olimpico", Marco Giampaolo tenterà il cambio di passo. Dopo un avvio di stagione tutt'altro che brillante, il tecnico granata sembrava vicino all'addio. Tuttavia, il presidente Urbano Cairo ha scelto di confermargli la fiducia, auspicando comunque in una svolta.Al momento, rispetto alla gara contro l'Udinese, sono certi della riconferma soltanto cinque giocatori: il capitano Belotti, uomo copertina della squadra allenata da Giampaolo, Lyanco, Singo, Rincon e Linetty. Per la prima volta, invece, potrebbe restare in panchina a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Si cambia tanto, tutto o quasi".Scrive così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla sfida. Una vera e propria: in occasione della sfida in programma alle ore 20.45 allo Stadio "Olimpico", Marcotenterà il cambio di passo. Dopo un avvio di stagione tutt'altro che brillante, il tecnico granata sembrava vicino all'addio. Tuttavia, il presidente Urbano Cairo ha scelto di confermargli la fiducia, auspicando comunque in una svolta.Al momento,alla gara contro l'Udinese, sono certi della riconferma soltanto cinque giocatori: il capitano Belotti, uomo copertina della squadra allenata da, Lyanco, Singo, Rincon e Linetty. Per la prima volta, invece, potrebbe restare ina ...

