Roma-Torino: le formazioni ufficiali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma-Torino è il posticipo del dodicesimo turno di Serie A. Tra i giallorossi rientrano Smalling e Mancini dall'inizio, mentre Giampaolo lancia Buongiorno dal primo minuto e schiera Milinkovic-Savic tra i pali. Roma (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitarian; Dzeko. All.: Fonseca.Torino (3-5-1-1) – Milinkovic-Savic; Buongiorno, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Meité, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. All.: Giampaolo.

Nel prepartita di Roma-Torino è intervenuto Jordan Veretout. “Non abbiamo vinto per due partite e col Bologna volevamo tornare a vincere e abbiamo fatto un’ottima partita. Il Bologna è il passato, ...

Una gara durissima perché il Torino cerca punti per risalire e la Roma può spostarsi verso le posizioni alte della classifica Sì noi pensiamo solo a noi e al nostro gioco. Sappiamo che il Torino oggi ...

Nel prepartita di Roma-Torino è intervenuto Jordan Veretout. "Non abbiamo vinto per due partite e col Bologna volevamo tornare a vincere e abbiamo fatto un'ottima partita. Il Bologna è il passato, ...Una gara durissima perché il Torino cerca punti per risalire e la Roma può spostarsi verso le posizioni alte della classifica Sì noi pensiamo solo a noi e al nostro gioco. Sappiamo che il Torino oggi ...