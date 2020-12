Roma-Torino, la fura di Vagnati: “Espulsione Singo lascia senza parole, commentatela voi” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “L’Espulsione di Singo è un dato oggettivo, è una roba che lascia senza parole. Un’Espulsione così al 13’ commentatela voi. È un errore, mi dispiace perché bisognerebbe rivedere il regolamento. Siamo penalizzati, non siamo qui a lamentarci perché abbiamo sei punti ma perché c’è un errore chiaro: portiamo la squadra in ritiro, abbiamo una città importante e facciamo investimenti ma un episodio del genere ti lascia inerme, noi vogliamo invece fare risultati”. Queste le parole di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, a proposito della direzione di gara di Abisso nel match perso contro la Roma. “senza contare il fallo su Belotti nell’azione del gol dell’1-0 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “L’diè un dato oggettivo, è una roba che. Un’così al 13’voi. È un errore, mi dispiace perché bisognerebbe rivedere il regolamento. Siamo penalizzati, non siamo qui a lamentarci perché abbiamo sei punti ma perché c’è un errore chiaro: portiamo la squadra in ritiro, abbiamo una città importante e facciamo investimenti ma un episodio del genere tiinerme, noi vogliamo invece fare risultati”. Queste ledi Davide, direttore sportivo del, a proposito della direzione di gara di Abisso nel match perso contro la. “contare il fallo su Belotti nell’azione del gol dell’1-0 – ...

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - infoitsport : Roma, la doppietta di Fonseca: supera il Torino pensando anche all'Atalanta - infoitsport : Roma-Torino, le parole di Giampaolo -