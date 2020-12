Roma-Torino: infortunio per Ansaldi, al suo posto Edera (Di giovedì 17 dicembre 2020) infortunio per Cristian Ansaldi, costretto a uscire prima dell’intervallo in Roma-Torino, gara valevole per il posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. L’argentino, entrato al posto di Gojak, è costretto ad abbandonare il campo appena 20 minuti dopo a causa di problemi fisici. Al suo posto, per gli ultimi istanti della prima frazione, entra Simone Edera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020)per Cristian, costretto a uscire prima dell’intervallo in, gara valevole per il posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. L’argentino, entrato aldi Gojak, è costretto ad abbandonare il campo appena 20 minuti dopo a causa di problemi fisici. Al suo, per gli ultimi istanti della prima frazione, entra Simone. SportFace.

