Roma-Torino, il pullman del club granata resta incastrato per le vie di Trastevere (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non inizia nel migliore dei modi la serata del Torino in vista dell'imminente match contro la Roma, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Stando a quanto riferito da 'forzaRoma.info', infatti, l'autobus dei granata è rimasto incastrato per le vie Romane di Trastevere, mentre stava attraversando Via Virginio Orsini. La responsabilità, a quanto pare, sarebbe delle auto parcheggiate in malo modo per strada. A sbrogliare la situazione è stato l'intervento del poliziotto che scortava la squadra, il quale si è improvvisato 'parcheggiatore', così da permettere al pullman del Torino di fare manovra e poter ripartire. SportFace.

