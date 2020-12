Roma-Torino, i convocati di Giampaolo: assenti Zaza e Verdi, out anche Murru (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vista della sfida Roma-Torino, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2020/2021, il tecnico dei granata Marco Giampaolo ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati. Spiccano le assenze di Zaza e Verdi. Out anche Murru, Millico e Baselli. Convocato invece il giovane Samuele Vianni. Di seguito la lista completa: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vista della sfida, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2020/2021, il tecnico dei granata Marcoha diramato l’elenco dei 22 calciatori. Spiccano le assenze di. Out, Millico e Baselli. Convocato invece il giovane Samuele Vianni. Di seguito la lista completa: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni. SportFace.

