Roma-Torino, i convocati di Fonseca: Cristante unico assente (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vista del posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2020/2021 Roma-Torino, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati. Bryan Cristante è l’unico assente, per squalifica dopo l’espressione blasfema pronunciata contro il Bologna, oltre agli infortunati Pastore e Zaniolo. Di seguito la lista completa: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Smalling, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori. Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vista del posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2020/2021, il tecnico dei giallorossi Pauloha diramato l’elenco dei. Bryanè l’, per squalifica dopo l’espressione blasfema pronunciata contro il Bologna, oltre agli infortunati Pastore e Zaniolo. Di seguito la lista completa: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Smalling, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori. Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. SportFace.

