Roma-Torino diretta 0-0: espulso Singo. Granata in dieci (Di giovedì 17 dicembre 2020) 13' - Toro in dieci uomini: Singo già ammonito commette fallo in attacco su Spinazzola. Il Granata cerca il pallone ma mette il piede a martello11' - Colpo di testa di Belotti. Pau... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) 13' - Toro inuomini:già ammonito commette fallo in attacco su Spinazzola. Ilcerca il pallone ma mette il piede a martello11' - Colpo di testa di Belotti. Pau...

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - dekuweb : Volevo vedermi Roma - Torino, ma a quanto pare mi sono già perso la cosa più interessante. - ClaudioBertell8 : Roma vs Torino....doppio giallo a Singo..... parecchio esagerato....invece i due dell' Atalanta graziati.....ed erano ben più gravi -