Roma-Torino 3-1: tre gol e terzo posto. Fonseca aggancia la Juve (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Roma torna a vincere in campionato allo Stadio Olimpico. Dopo i cinque gol al Bologna, Dzeko e compagni rifilano tre reti anche al Torino sempre più in difficoltà di classifica. Fonseca ripropone ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Latorna a vincere in campionato allo Stadio Olimpico. Dopo i cinque gol al Bologna, Dzeko e compagni rifilano tre reti anche alsempre più in difficoltà di classifica.ripropone ...

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - NuovoSud : La Roma prende per le corna il Toro e gli cala il tris: Torino ultimo in classifica - FrancescoBddr16 : RT @romanismo85: Dopo Roma Sassuolo nessuno parlava degli episodi a sfavore della Roma. Si parlava della partita, ma nessuno ha detto nulla… -