Roma-Torino 3-1, Serie A: i giallorossi agganciano la Juventus al terzo posto (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Roma ha sconfitto il Torino per 3-1 nel posticipo della 12ma giornata della Serie A. I giallorossi si sono imposti allo Stadio Olimpico e hanno così agganciato la Juventus al terzo posto a quota 24 punti, ad appena quattro lunghezze dal Milan capolista. Secondo vittoria consecutiva per i capitolini dopo il 5-1 rifilato al Bologna, mentre il Torino incappa nell’ottava sconfitta stagionale e resta al penultimo posto con appena sei punti all’attivo, in piena lotta per non retrocedere. I ragazzi di Fonseca hanno risolto l’incontro nel primo tempo: al 27? ci ha pensato Mkhitaryan a sbloccare la situazione con una grande invenzione, poi al 43? è arrivato il raddoppio di Veretout su calcio di rigore. La Roma ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laha sconfitto ilper 3-1 nel posticipo della 12ma giornata dellaA. Isi sono imposti allo Stadio Olimpico e hanno così agganciato laala quota 24 punti, ad appena quattro lunghezze dal Milan capolista. Secondo vittoria consecutiva per i capitolini dopo il 5-1 rifilato al Bologna, mentre ilincappa nell’ottava sconfitta stagionale e resta al penultimocon appena sei punti all’attivo, in piena lotta per non retrocedere. I ragazzi di Fonseca hanno risolto l’incontro nel primo tempo: al 27? ci ha pensato Mkhitaryan a sbloccare la situazione con una grande invenzione, poi al 43? è arrivato il raddoppio di Veretout su calcio di rigore. Laha ...

