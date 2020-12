Roma-Torino 3-1: giallorossi al terzo posto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma-Torino 3-1. Si conclude così il match all’Olimpico, disputatosi giovedì 17 dicembre alle 20.45 e valido per la 12° giornata di campionato di Serie A. La Roma supera per 3 a 1 il Torino e aggancia la Juventus al terzo posto. Partita da subito in salita per i granata a causa dell’espulsione al 14? di Sinigo. I padroni di casa vanno in vantaggio con Mkhitaryan dopo 30 minuti di gioco, poi Vereotut raddoppia su calcio di rigore. Nella ripresa Pellegrini firma il tris giallorosso e poi il Torino accorcia le distanze con Belotti. Fonseca decide a sorpresa di rinunciare a Pedro e a fare compagnia a Mkhitaryan a supporto dell’unica punta Dzeko ci sarà Pellegrini. In porta con Mirante non ancora al meglio, ci sarà Pau Lopez, mentre Smalling torna in campo dal primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020)3-1. Si conclude così il match all’Olimpico, disputatosi giovedì 17 dicembre alle 20.45 e valido per la 12° giornata di campionato di Serie A. Lasupera per 3 a 1 ile aggancia la Juventus al. Partita da subito in salita per i granata a causa dell’espulsione al 14? di Sinigo. I padroni di casa vanno in vantaggio con Mkhitaryan dopo 30 minuti di gioco, poi Vereotut raddoppia su calcio di rigore. Nella ripresa Pellegrini firma il tris giallorosso e poi ilaccorcia le distanze con Belotti. Fonseca decide a sorpresa di rinunciare a Pedro e a fare compagnia a Mkhitaryan a supporto dell’unica punta Dzeko ci sarà Pellegrini. In porta con Mirante non ancora al meglio, ci sarà Pau Lopez, mentre Smalling torna in campo dal primo ...

