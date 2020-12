Roma | pretende di consumare rapporto sessuale gratuito e aggredisce prostituta | arrestato

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Aveva fissato un appuntamento tramite un sito di incontri con una cittadina romena di 30 anni che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra, si è presentato in casa e, dopo aver sniffato ...

Aveva fissato un appuntamento tramite un sito di incontri con una cittadina romena di 30 anni che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra, si è presentato in casa e, dopo aver sniffato cocaina, ha preteso di consumare un rapporto sessuale gratuito. Al rifiuto della donna, l'ha aggredita colpendola con calci e pugni.