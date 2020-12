Roma, lotta allo spaccio di droga: arrestati 3 pusher nel giro di poche ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del gruppo di Roma che, nel giro di poche ore, hanno arrestato 3 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli In via Pietro Bembo, a Primavalle, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno sorpreso un 19enne Romano uscire dall’appartamento di un 54enne Romano e cedere delle dosi di cocaina ad un uomo. I Carabinieri lo hanno fermato e hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo 16 g di cocaina, 48 g di crack, 28 g di hashish, 30 g di marijuana e 510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 19enne e il 54enne, entrambi già noti per precedenti reati di droga, sono stati arrestati e portati in caserma, dove sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del gruppo diche, neldiore, hanno arrestato 3 persone per detenzione edi sostanze stupefacenti. I controlli In via Pietro Bembo, a Primavalle, i Carabinieri della StazioneMontespaccato hanno sorpreso un 19enneno uscire dall’appartamento di un 54enneno e cedere delle dosi di cocaina ad un uomo. I Carabinieri lo hanno fermato e hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo 16 g di cocaina, 48 g di crack, 28 g di hashish, 30 g di marijuana e 510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di. Il 19enne e il 54enne, entrambi già noti per precedenti reati di, sono statie portati in caserma, dove sono ...

